Sergi salonuna Karlov'un adı verilecek

Çankaya Belediyesinden, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un adının, silahlı saldırıya uğradığı Çağdaş Sanatlar Merkezindeki (ÇSM) sergi salonuna verileceği bildirildi.

Belediyeden, Karlov'un, Büyükelçiliğinin düzenlediği "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Menfur saldırının kınandığı açıklamada, Karlov'un ailesi ve Rus halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, 1994'ten bu yana hizmet veren Çağdaş Sanatlar Merkezinin, büyükelçilikler başta olmak üzere birçok kültür-sanat etkinliği için tercih edildiği, büyükelçilere, derneklere ve vakıflara tahsis edildiği belirtilerek, merkezin 5 özel güvenlik görevlisi, giriş dahil her kattaki kameralar ve X-ray cihazlarıyla sürekli kontrol altında tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Menfur saldırının yapıldığı gün, saldırganın özel güvenlik görevlisi tarafından X-ray cihazından geçmediği için uyarıldığı, bunun üzerine saldırganın resmi polis kimliğini göstererek içeri girdiği tespit edilmiştir.

Çankaya Belediyesi, olayla ilgili emniyet teşkilatına her türlü kolaylığı sağlamıştır. ÇSM'nin bütün kamera kayıtları, emniyet yetkililerine teslim edilmiştir. Menfur saldırının gerçekleştiği sergi salonuna Büyükelçi Karlov'un adı verilecektir. Bu korkunç saldırıyı tekrar kınıyor, ailesinin ve Rus halkının acısını paylaşıyoruz."

