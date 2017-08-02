Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,5300 liradan alınan dolar 3,5320 liradan satılıyor. 4,1770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1790 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 3,5150 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1610 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5320, avro 4,1790 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5300 liradan alınan dolar 3,5320 liradan satılıyor. 4,1770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1790 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 3,5150 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1610 lira olmuştu.