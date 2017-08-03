Serbest bırakılan 17 DEAŞ sanığı için yakalama kararı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik, terör örgütü DEAŞ üyelerinin bomba yüklü araçla düzenlediği ve 3 polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili 110 sanığın yargılandığı davada savcılıkça tahliyelerine itiraz edilen 19 sanıktan 17'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesi, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve geçen hafta ara kararın açıklandığı duruşmada, cumhuriyet savcısının 19 sanığın tahliyesine yönelik itirazını değerlendirdi.

Mahkeme heyeti, tahliyesine itiraz edilen 19 sanıktan 17'si hakkında yakalama kararı verdi.

8. Ağır Ceza Mahkemesince, geçen cuma verilen ara kararda 39 sanık tahliye edilmiş, cumhuriyet savcısı sanıklardan 19'unun tahliyesine itiraz etmişti.

İddianamede, sanıklardan 12'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye iştirak", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, diğerleri hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.