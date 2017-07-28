  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Sentetik uyuşturucu imal eden zanlı gözaltına alındı

Operasyonda, sentetik uyuşturucu ürettiği iddia edilen "doktor" lakaplı İranlı zanlı ile 2 kişi gözaltına alındı

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Sentetik uyuşturucu imal eden zanlı gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, "Doktor" lakaplı İranlı zanlı ile 2 kişi gözaltına alındı.

İstihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez ilçesinde durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada, aracın kapılarına gizlenen 600 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanıldığı belirlenen 3 bin 120 gram sıvı ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu imal ettiği öne sürülen "Doktor" lakaplı İranlı A.M.S.O. ile F.N. ve oğlu E.N. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından "uluslararası uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İranlı zanlının, uyuşturucu imalathanesi kurmak için Antalya'ya geldiği iddia edildi.

 

Etiketler: antalya, uyuşturucu, operasyon
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