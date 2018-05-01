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Sendika temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

İşçi ve memur sendikalarının üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.

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Sendika temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "Hak-İş burada 1 Mayıs kutluyor", "Yaşasın özgürlük mücadelemiz", "Hak-İş nerede özgürlük orada", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü.

Katılımcılar, 41 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyan grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, burada yaptığı açıklamada, Hak-İş olarak 2007 yılında örgütlenme sürecini başlattıkları taşeron işçilerin kadro mücadelesi için sendikal örgütlülüğünü sağlamak gerektiğini ortaya koyduklarını ve taşeron şirketlerde çalışan tüm emekçilerin kadro mücadelesini fiilen başlattıklarını hatırlattı.

Türk-İş üyeleri Taksim'de

Türk-İş üyesi bir grup, ellerinde kurum flamaları ve 1 Mayıs için hazırlanan çelenkle sloganlar atarak Gümüşsuyu'ndan Taksim Meydanı'na yürüdü.

Daha sonra Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan grup, saygı duruşunda bulunarak 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.

Burada kısa bir açıklama yapan Alemdar, katliamın üzerinden 41 yıl geçtiğini ama hayatını kaybedenlerin unutulmadığını söyledi.

SİME-SEN ve SAHİM-SEN üyeleri Taksim'de

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TBMM'de görev yapan devlet memurları tarafından kurulan Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) ile Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak kutladı.

Gümüşsuyu'nda bir araya gelen sendika üyeleri, "Memuruz haklıyız, kazanacağız", "Askere zam, memura zam", "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Buraya karanfil bırakan katılımcılar, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.

Gruptakiler buradan Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçti. Anıta kırmızı beyaz karanfillerle "1 Mayıs" yazılı çelengi bırakan katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Taksim, kazancı yokuşu, İstanbul, Hak-iş, 1 Mayıs
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