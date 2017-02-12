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Sendika başkanına silahlı saldırı

Başkentte, Kamu Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Yokuş'un aracına silahla ateş açıldı .

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Sendika başkanına silahlı saldırı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kamu Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş'un aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Yokuş, şoförünün kullandığı araçla Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine geldiği sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Aracına silahla ateş açılan Yokuş, saldırıdan yara almadan kurtuldu, bacağından hafif yaralanan şoförü Özkan T. (37) ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. AA

Etiketler: sendika başkanı saldırı, kamu sen, fahrettin yokuş
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