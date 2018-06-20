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Şemsiyeli teröristler İHA’ya yakalandı

Hakkari’de güvenlik güçlerine yakalanmamak için şemsiye kullanan teröristler, insansız hava aracı ile tespit edildi.

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Hakkari’nin kırsal alanlarında güvenlik güçlerinin takibine yakalanmamak için şemsiye kullanan teröristler, insansız hava aracına (İHA) yakalandı. 

Hakkari’nin dağlık ve kırsal alanlarında PKK’lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında teröristlere ait, mağara, sığınak ve mühimmatlar imha edilirken teröristler, İHA'lara yakalanmamak için şemsiye kullanıyor.

Ormanlık alanda 3 teröristin şemsiyeyle ilerleyişi İHA tarafından tespit edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Etiketler: terörist, şemsiye, Hakkari
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