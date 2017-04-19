  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Semiha Yıldırım "Hazreti Muhammed'i Anma ve Anlama Programı"na katıldı

Semiha Yıldırım "Hazreti Muhammed'i Anma ve Anlama Programı"na katıldı

Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, "Millet olarak darda kalanların, mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin sığındığı güvenilir limanlardan biri olma gayretindeyiz. Bütün insanlar

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Semiha Yıldırım &quot;Hazreti Muhammedi Anma ve Anlama Programı&quot;na katıldı

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen, "Hazreti Muhammed'i Anma ve Anlama Programı"na katıldı.

Konuşmasına, "Peygamber efendimizin bu aleme teşrifi münasebetiyle her yıl düzenlenen Kutlu Doğum Haftası'nın bu güzel etkinliğinde sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum." diyerek başlayan Semiha Yıldırım, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin bin 446'ncı seneidevriyesine ulaşılabildiği için Allah'a hamd edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sözlerime selam ederek başladım. Çünkü selam, 'benden sana zarar gelmez' demektir. O, içinde yaşadığı toplumda güvenilirliği ile bilinirdi. Biz de millet olarak bugün darda kalanların, mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin sığındığı güvenilir limanlardan biri olma gayretindeyiz. Bütün insanlara şefkat ve merhamet eli uzatanlardan olmaya çalışıyoruz.

Elimizden geldiğince Peygamberimize yaraşır olmaya çalışan bir ümmetin fertleriyiz. Kendisinden emin olunan insanlar olmaya çalışıyoruz. Bu yolda yüzümüzü aynı istikamete dönmüş olmak, bir olmak, birlik olmak, bir arada olmak çok önemlidir."

Hazreti Muhammed'i layıkıyla anmak ve anlamak için bir araya geldiklerini dile getiren Yıldırım, "Bizler de kendisine bırakılan her emanete gözü gibi bakan, hiç gönül kırmayan, hiç haksızlık yapmayan ve alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin güzel insanlığından nasiplenenlerden oluruz." diye konuştu. 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım
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