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Şemdinlili kadınların hayatı kurslarla değişiyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Aile Destek Merkezince açılan kurslar kadınların sosyal hayatını olumlu yönde değiştiriyor.

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Şemdinlili kadınların hayatı kurslarla değişiyor

Şemdinli ilçesinde Aile Destek Merkezince açılan kurslara katılan kadınlar, hem meslek sahibi oluyor hem de sosyal yaşama katılıyor.

Aile Destek Merkezi, kaymakamlıkça tahsis edilen binada ilçedeki genç kız ve kadınlara yönelik giyim, moda, elde kurdele nakışı, tel kırma, kuaförlük, aşçılık, Kur'an-ı Kerim ve okuma yazma gibi çeşitli kurslar düzenliyor.

Kaymakamlık tarafından her türlü araç-gereç ve malzemelerin de sağlandığı kursa katılan kadınlar, hem meslek sahibi oluyor hem de sosyal yaşama katılıyor.

Giyim Üretim Teknolojisi Usta Öğreticisi Hanım Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının desteğiyle açılan kurslara yaklaşık 150 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kadınların bu kurslar sayesinde kendilerini geliştirme imkanı yakaladığını anlatan Şimşek, genç kızların da çeyizlerine katkıda bulunduğunu ifade etti.

AA

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