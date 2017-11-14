Şemdinli'deki operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Çatalca köyüne bağlı Erdemli ve Güvenli mezralarının kırsal alanında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramalarda, 2 RPG-7 roketatar, 8 roketatar sevk fişeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 23 elektronik devre, 9 el telsizi, 2 elektrikli fünye ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

AA