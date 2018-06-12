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Şemdinli'de yaralanan özel harekat polisi şehit oldu

Hakkari Şemdinli'de bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında yaralanan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

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Şemdinlide yaralanan özel harekat polisi şehit oldu

Bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerin, 3 Haziran'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Elde Mahallesi'ndeki kalekola yaptığı saldırıda yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen özel harekat polisi Sinan Türkoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün şehit düştü.

Hastanede düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlanan şehit Türkoğlu, Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi Merkez Camisi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde defnedilecek.

25 yaşındaki Türkoğlu'nun evli ve 3 yıllık polis olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürü Vekili Erhan Gülveren, şehit Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Gülveren mesajında, "Teşkilatımız mensuplarından polis memuru Sinan Türkoğlu, Hakkari ili Şemdinli ilçesinde düzenlenen roketli ve silahlı saldırı sonucu yaralı olarak getirildiği Ankara'da kurtarılamayarak 11 Haziran 2018'de şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, şemdinli, şehit
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