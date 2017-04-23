Şemdinli'de terör operasyonu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığınca, Aktütün bölgesinin Mehendi mevkisine 19-22 Nisan'da operasyon düzenlendi.

Bölücü terör örgütünün depo ve yaşam alanlarının kullanılamaz hale getirildiği operasyonda çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda bir kalaşnikof, 820 adet 12,7 milimetrelik doçka, 600 biksi ve 75 kalaşnikof mermisi, 8 RPG-7 mühimmatı ile 5 kalaşnikof şarjörü bulundu.

Bilgilendirmede ele geçirilen diğer malzemelere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Tuzaklanmış halde 3 el bombası ve bir 120 milimetrelik havan mermisi, birbirine seri bağlı 5 el yapımı patlayıcı ve 8 pilden oluşan komuta tertibatı, bir anti-tank mayını, varil, tencere ve çanta içine tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan 3 tüp, 200 kilogram amonyum nitrat, bir akü, 6 dolu benzin bidonu, değişik cins ve kalınlıkta 2 bin 100 metre kablo, çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, bir güneş enerjisi ile beslenen şarj aleti, bir teneke bakım yağı, bir kutu gres yağı, 21 çift ayakkabı, beş uyku tulumu, 8 şemsiye ve battaniyeler ile 550 kilogram ağırlığında yaşam malzemesi."