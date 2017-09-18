Şemdinli'de öğretmenler çiçeklerle karşılandı

Milli Eğitim Bakanlığınca Hakkari'nin Şemdinli ilçesine atanan öğretmenler, görev yapacakları köyde çiçeklerle karşılandı.
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