Şemdinli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, terörle mücadele kapsamında dün gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Öte yandan Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki sınır hattında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir Milan güdümlü tanksavar silahı ele geçirildi.
Kaynak: AA