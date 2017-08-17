  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Şemdinli'de 2 köy ve 1 mezrada sokağa çıkma yasağı

Şemdinli'de 2 köy ve 1 mezrada sokağa çıkma yasağı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki köy ve bir mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Şemdinlide 2 köy ve 1 mezrada sokağa çıkma yasağı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki köy ve bir mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bozyamaç ve Öveç köyleri ile Harmanlı mezrası mülki sınırlarında operasyon düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince Bozyamaç ve Öveç köyü ile Harmanlı mezrası mülki sınırlarında 17 Ağustos tarihinden itibaren 3 gün süre ile saat 19.45'den 05.16'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bozyamaç ve Öveç köyü ile Harmanlı mezrası mülki sınırlarında giriş çıkışlar da yasaklanmıştır."

Etiketler: Hakkari, şemdinli, sokağa çıkma yasağı
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