Şemdinli iddianamesini yönlendiren hakim savunma yaptı

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütürken başlatılan Şemdinli soruşturmasında, iddianameyi hazırlayan Savcı Ferhat Sarıkaya'ya "Yaşar Büyükanıt'ı da işin içine kat." talimatı verdiği iddia edilen eski Yargıtay Üyesi İlhan Kaya, hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, 2011'de Yargıtay üyeliğine seçilen İlhan Kaya savunma yaptı.

İddianamede, sanığın örgüt içinde yer aldığı, örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün çeşitli adlar altında düzenlediği toplantılarına katıldığı, örgütün lehine kararlar çıkması için faaliyette bulunduğu belirtildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden İlhan Kaya, terör örgütü üyesi olmadığını, hakkında yürütülen soruşturmanın hukuka aykırı başlatıldığını, yapılan işlemlerin geçersiz sayılması gerektiğini iddia etti.

Şemdinli iddianamesini yönlendirmekle suçlandığını hatırlatan Kaya, isnat edilen suçun görev suçu kapsamında kaldığını ileri sürerek, "Konumum Ergenekon davasında yargılanan İlker Başbuğ ile aynıdır. Dosyam Anayasa Mahkemesine gönderilmelidir." savunmasını yaptı.

Kaya, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı yönünde bir tespit bulunmadığını, sadece örgüt mensuplarının ByLock yazışmalarında adının geçmesi nedeniyle örgüt üyesi olduğunun kabul edildiğini ileri sürdü.

Aleyhinde ifade veren tanıkların aynı suçtan soruşturma geçirdiğini, bu nedenle beyanlarının delil sayılamayacağını savunan Kaya, "İfadeler somut delillere dayanmayan, soyut iddialardır. Psikolojik baskı altında yalan ve iftiralarda bulunmuşlardır." diye konuştu.

Sanık İlhan Kaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005'te Umut Kitapevi'ne bomba atılmasıyla ilgili iddianameyi hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "İddianameyi hazırlarken beni etkileyip, bazı paragraflar yazdırdı." dediğini hatırlattı.

Özel yetkili Van Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı olduğu dönemde Şemdinli davasına da bakan Kaya, "Sarıkaya iddianameye ne tür eklemeler yaptığımı açıklamamıştır. Asılsız iddialarını reddediyorum. Duruşmada dinlendikten sonra tekrar savunma yapacağım." dedi.

İddianamenin flaş bellek içinde dönemin Van KOM Şube Müdürü Mustafa Uçkan tarafından Ankara'dan getirildiğinin iddia edildiğini de aktaran Kaya, konuya ilişkin belgelerin mahkemeye getirtilmesini talep etti.

Kaya, örgüt toplantılarına katılmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, himmet adı altında para vermediğini savunarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

"Şemdinli davası, FETÖ'nün TSK'yı yıpratmasının ilk adımıdır"

Duruşmada daha sonra Şemdinli davasında yargılanan astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz'in avukatlarından Yurdakan Yıldız'ın, mahkemeye sunduğu müdahillik talepli dilekçe okundu ve salonda hazır bulunan avukat Yıldız'a söz verildi.

Yıldız, hakimin takdir yetkisi kapsamında, sanığın hakimlik yaptığı dönemde verdiği karara bir diyeceklerinin bulunmadığını söyledi.

İddianameyi hazırlayan Sarıkaya'nın, sanığın iddianameye müdahale ettiğine ilişkin isnatları ile soruşturma ve yargılama aşamasında hukuk dışı işlemleri nedeniyle müdahillik talebinde bulunduklarını ifade eden Yıldız, şunları söyledi:

"Sanığın zaman zaman iddianameye bazı paragraflar eklediği iddiası var. İddia makamı ile karar makamı birlikte hareket etti. Dosyayı kendi mahkemesine düşürerek tabii hakimlik ilkesini de çiğnedi. Olay yerine giden ilk savcı, olayın Hakkari'nin görev alanına girdiğini belirterek görevsizlikle dosyanın gönderilmesini istemişti. Ama o zamanki başsavcı yargılamayı Van'da yaptırmıştı. O dönemde 100'den fazla subay suçlandı. Bu dava, FETÖ'nün TSK'yı yıpratmasının ilk adımıdır. Ümraniye, Balyoz süreci aslında Van'da başladı. Bu kumpas sırasında sürekli kendisinden görevsizlik kararı vermesini istedik. Diğer taleplerimiz de dahil hepsi reddedildi. O kadar hukuksuzluk vardı ki Başbakanlığa, Bakanlığa, HSYK'ya şikayetlerde bulunduk. Kaya hakkında tazminat davası bile açtım. İyi bir yargıç olabilir ama aldığı emri uyguladığı için müvekkillerim bu suçtan zarar görmüştür. Bağımsız bir hakim olarak dosyaya baksaydı belki müvekkillerim beraat edecekti."

Ara karar

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Şemdinli davasında yargılanan astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz'in avukatlarından Yurdakan Yıldız'ın müdahillik talebini reddeden heyet, sanık hakkında ifade veren eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile Ferhat Sarıkaya'nın gelecek duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Sanığın tahliye talebi de reddedilerek tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 23 Mayıs 2018'e bırakılmasına karar verildi.

Sarıkaya'nın itirafları

İtirafçı olan eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, diğer askeri yetkililer ve bazı yargı mensuplarının soruşturma ile ilgileri olmadığı halde dosyaya dahil edildiğini iddia etmişti.

Eski Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaya'nın Şemdinli soruşturmasında kendisini yönlendirdiğini, olayın içine Büyükanıt'ı katmasını özellikle istediğini savunan Sarıkaya, şu iddialarda bulunmuştu:

"Mahkeme Başkanı İlhan Kaya, Büyükanıt'ın askeri bir darbe yapacağını, bunun engellenmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Bunu benden özellikle isteyen İlhan Kaya idi. KOM Müdürü Mustafa Uçkan'ın getirdiği bilgilerle iddianameyi yazmaya başladım. Getirilen bilgi ve belgelerin hukuki kısmını ben yazdım. Bir flaş bellekle Mustafa Uçkan iddianamede yazılı bilgileri bana getirdi. Getirdiği bilgileri iddianameye kopyalayıp yapıştırdım. Mahkeme başkanı, iddianame taslağını hazırladıktan sonra görmek istedi. Ben de kendisine taslağı verdim. İlhan Kaya, bu taslak üzerine çalıştı. Birkaç paragrafını da kendisi yazdı. Yazdığı paragraflardaki iddialar çok ağırdı."

Kaynak: AA