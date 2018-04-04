Selimiye Kışlası davasında 13'ü ağırlaştırılmış 50 sanığa müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasında, "Anayasayı ihlal" suçundan sanıklardan 13'üne ağırlaştırılmış müebbet, 37'sine müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, bir sanığı "terör örgütü üyesi" olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırırken, 77 sanığın beraatine hükmetti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülen karar duruşmasına 40 tutuklu sanık ile 18 tutuksuz sanık katıldı. Başbakanlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve müştekilerin avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Sanıklar, darbeden haberlerinin olmadığını savunarak, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

50 sanığa ömür boyu hapis

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan 13 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 37 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, dönemin 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar'ı konutundan almaya giden 3 yüzbaşıya "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Üsküdar'da art arda geçen 2 tankın önüne yatarak onları durdurmaya çalışan Sabri Ünal'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle Ali Demirci'ye 14 yıl, Mehmet Kambur'a 11 yıl 8 ay ile Servet Demir ve Emre Ersan'a 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Öte yandan sanıklardan Feyzullah Şahan'ın "sivil imam" olduğu iddiasına ilişkin bir delil tespit edilemediğini belirten mahkeme heyeti, sanığı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aralarında 2 yarbay, bir üsteğmen, 4 astsubay ve 10 uzman çavuşun bulunduğu 77 sanık ise tüm suçlardan beraat etti.

Altı sanık duruşmada tutuklandı

Mahkeme heyeti, "Anayasayı ihlal" suçundan ceza alan sanıklar Ramazan Uygur, Onur Aydın, Ahmet Özel, Halil Göbüt, Tuğrul Kekeç ve Gökhan Arıkan'ın duruşmada tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca salonda bulunmayan ve ceza alan sanıklar İbrahim Cengiz, Yusuf Akülger ve Bilal Dursun hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

Kaynak: AA