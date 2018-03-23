  • 23 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.944
    EURO 4.856
  • BIST 117110.25
    ALTIN 168.577
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Selimiye Camisi'nin ışıkları 'Dünya Saati' için kapanacak

Selimiye Camisi'nin ışıkları 'Dünya Saati' için kapanacak

İklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın yürüttüğü "Dünya Saati" etkinliği, Edirne'deki Selimiye Camisi'nin ışıkları kapatılarak desteklenecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Selimiye Camisinin ışıkları Dünya Saati için kapanacak

Edirne Valisi Günay Özdemir, kampanyanın yürütüleceği 24 Mart Cumartesi günü 20.30 ile 21.30 arasında kentteki simge yapıların ışıklarının 1 saat süreyle kapatılacağını söyledi.

Etkinlik kapsamında başta Selimiye Camisi olmak üzere Meriç ve Tunca köprüsü ile Edirne Büyük Sinagog'da ışıkların 1 saat süresince kapatılacağını ifade eden Özdemir, "Kentimizde de dünya saati uygulamasını hayata geçireceğiz. Edirne bu tür çevresel etkinliklere karşı her zaman duyarlı olmuştur, halkımız her zaman destek vermiştir. Bu sene de halkımızla birlikte uygulamaya destek vereceğiz" diye konuştu.

Avustralya'da 2007'de başlatılan "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, iklim değişikliği sorununa dikkati çekmek için her yıl mart ayında 170'ten fazla ülkede ışıklar bir saat boyunca kapatılıyor.

Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek etkinlik çerçevesinde kentleri ve ülkeleri temsil eden anıtsal yapılar başta olmak üzere binlerce binada ışıklar söndürülecek. Kampanya, 2008'den bu yana Türkiye'den de destek görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: selimiye camisi, iklim değişikliği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER