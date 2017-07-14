Selimiye Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" mahyası asıldı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, 15 Temmuz 2016'da varlık ve birliğe yönelen hain darbe girişimine dünyada belki de hiçbir milletin veremeyeceği bir tepkiyle karşı koyulduğunu söyledi.

O gece topyekun gösterilen birlik ruhu sayesinde hainlerin emellerine ulaşamadığını belirten Güneren, şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğünün birer ferdi olarak 15 Temmuz ruhunun diri tutulması için elimizden geleni ortaya koyduk, koyacağız. Bunun için düzenlenecek etkinliklere katılımı fazlasıyla önemsiyoruz. Bin yıllık vakıf medeniyetinin yüzlerce yıllık mahya geleneği var. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli mahya ekibimiz 15 Temmuz nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Selimiye Camisi minareleri arasına 'Birliğimiz Daim Olsun' yazılı mahyamızı astı.

En görkemli vakıf abidelerin başında gelen Selimiye Camisi, ışıl ışıl parlayarak bu milletin kudretini hatırlatacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekibince hazırlanan bu mahya, hepimizin ortak dileğini Selimiye Camisi minarelerinde gösterecek."

Mahya ustası Kahraman Yıldız da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ekibiyle Edirne'ye geldiğini söyledi.

"Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahyayı Selimiye Camisi'nin minarelerine astıklarını belirten Yıldız, "İstanbul'da beş caminin minarelerine yazdık. Şehitlerimize Rahmet Olsun, Şimdi Kardeşlik Zamanı gibi yazılar yazdık. Bursa Ulu Cami'ye 'Şuhedaya Rahmet Olsun' yazılı mahyayı asacağız. Bu seneki 15 Temmuz yazılarımızı tamamlamış olacağız. İnşallah milli birlik ve kardeşlik içerisinde uzun yıllarımız olur. Anı zamanda ramazanda da mahya asmaya devam ediyoruz" diye konuştu.