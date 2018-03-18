Selimiye Camisi'nde Çanakkale Şehitleri'ne dua

Diyanet İşleri Başkanlığı Edirne İl Gençlik Koordinatörlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Ruhunu Yeniden Yaşamak İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenledi.

Sabah namazı buluşmasına vatandaşlar, ellerini semaya açıp Çanakkale ruhu, birlik ve beraberlik için dua etti.

Namazın ardından Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Altaytaş "Çanakkale Ruhu"nu anlattı.

Çanakkale'nin Türk-İslam tarihi için çok önemli bir nokta olduğunu belirten Altaytaş, "Çanakkale şehitlerini saygı ve rahmetle yad ediyoruz. Çanakkale ruhu bizler için çok önemli. Milletimiz 1071'den beri yaklaşık bin yıldır İslam'ın müdafi olarak tarihte rol almıştır. İslam'ı, haçlılara karşı, düşmanlarına karşı muhafaza etmiştir. Allah, milletimize böyle yüce bir vazife lütfetmiştir. Bu yüce vazife bizim için onur ve gururdur." dedi.

Kaynak: AA