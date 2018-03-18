  • 18 MART 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.925
    EURO 4.824
  • BIST 117216.28
    ALTIN 165.631
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Selimiye Camisi'nde Çanakkale Şehitleri'ne dua

Selimiye Camisi'nde Çanakkale Şehitleri'ne dua

Edirneliler, sabah namazında Selimiye Camisi'nde buluşarak Çanakkale şehitlerine, Zeytin Dalı Harekatı'nda ve ülke savunmasında mücadele eden güvenlik güçlerine dua ettiler.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Selimiye Camisinde Çanakkale Şehitlerine dua

Diyanet İşleri Başkanlığı Edirne İl Gençlik Koordinatörlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Ruhunu Yeniden Yaşamak İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenledi.

Sabah namazı buluşmasına vatandaşlar, ellerini semaya açıp Çanakkale ruhu, birlik ve beraberlik için dua etti.

Namazın ardından Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Altaytaş "Çanakkale Ruhu"nu anlattı.

Çanakkale'nin Türk-İslam tarihi için çok önemli bir nokta olduğunu belirten Altaytaş, "Çanakkale şehitlerini saygı ve rahmetle yad ediyoruz. Çanakkale ruhu bizler için çok önemli. Milletimiz 1071'den beri yaklaşık bin yıldır İslam'ın müdafi olarak tarihte rol almıştır. İslam'ı, haçlılara karşı, düşmanlarına karşı muhafaza etmiştir. Allah, milletimize böyle yüce bir vazife lütfetmiştir. Bu yüce vazife bizim için onur ve gururdur." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: selimiye, dua, çanakkale, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER