Selimiye Camii'nin Ramazan mahyaları hazır

Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibinin hazırlayacağı mahyalar, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nin minareleri arasında yer alacak.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, Selimiye Camii'nin Ramazan ayında mahyayla ışıldayacağını belirtti.

"Mahya bir Ramazan geleneği"

Osmanlı'dan günümüze miras mahya geleneğini Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaşattığını belirten Güneren, şunları söyledi:

"Mahya bir Ramazan geleneği ve Selimiye Camii'ne de çok yakışıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün profesyonel bir mahya ekibi var. Bu ekip geleneksel yöntemlerle her sene kendi atölyelerinde mahyaları hazırlıyor. Programa aldığı camilere bu mahyaları asıyor. Tabii ki Selimiye Camii de bu camiler içinde. Ustalarımız Ramazan başlamadan birkaç gün önce gelip mahyaları minarelere takacak. Bu sene mahya açısından hazırlıklarımız tamamlandı.

Bu yıl iki farklı yazı yanacak Selimiye'de. Ramazanın ilk günü 'Oruç bedenin zekatıdır' mahyası yanacak. 15'inci günde yazı değişecek. İkinci yazıda 'Ye, yedir, israf etme' mesajını halkımızla paylaşacağız. Bilindiği gibi cami bu sene restorasyona girecek. Bundan dolayı önümüzdeki birkaç yıl minarelerin onarımı ve iskele kurulmasından dolayı mahya asımına ara verilecek. Selimiye'de ayrı güzel gözüken mahyayı yine dört gözle bekliyoruz."

"Minarelere zararı yok"

Minarelerin mahyaların asılmasından dolayı herhangi bir zarar görmediğini vurgulayan Güneren, "Selimiye Camii'nin restorasyon projesi kapsamında minarelerin son durumu bilimsel olarak incelendi. Minarelere mahya asılmasının minarelerin statiği açısından, dayanıklılığı açısından, minarelerde oluşacak korozyon açısından bir zarar bulunmamakta. Bundan dolayı mahyanın asılmasında bir sıkıntı yok" dedi.

Kaynak: AA