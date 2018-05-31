Selimiye Camii'nde Kur'an-ı Kerim ziyafeti

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camii'nde teravih namazı öncesi gerçekleşen programda Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Süleymaniye Camisi Başimam Hatibi Ekrem Nalbant, Selimiye Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ve Fas'tan gelen hafız İhlas Mihyevi Kur'an-ı Kerim okudu.

Vatandaşlar, hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, yaptığı konuşmada, Kur'an ayı ramazanın İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Ramazan ayının Türkiye'ye ve İslam alemine bereketiyle geldiğini ifade eden Okumuş, "Ramazan ayı bizler için çok önemli. Allah, bayrama ulaşmamızı nasip eylesin. Temiz bir mümin olarak bayrama ulaşmamızı ve yaşamamızı nasip etsin. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Selimiye Camisi'nde hafızlarımız Kur'an ziyafeti sunuyor. Allah dualarımızı kabul etsin." dedi.

Kaynak: AA