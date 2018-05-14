Selimiye Camii Ramazan boyunca "gül kokacak"

Ramazan hazırlıkları kapsamında minareleri mahyayla süslenen caminin ses ve ışık sisteminin bakımı yapıldı. Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvanın etrafında ve bahçesinde düzenlemeler oldu.

Ramazan dolayısıyla yoğunluğun beklendiği camide, müezzinler de son hazırlıklarını tamamladı.

Edirne İl Müftü Vekili Hüseyin Okuş, Ramazan heyecanının başladığını söyledi.

Üç aylar ikliminde, Ramazan ayının gölgesinde olduklarını anlatan Okuş, "başta ecdat yadigarı Selimiye Camii olmak üzere tüm camilerin Ramazan'a hazır olduğunu" belirtti.

"Ramazan ayında Selimiye'nin mis gibi gül suyu kokacağını" söyleyen Okuş, şöyle devam etti:

"Selimiye Camii'nde bugünlerde hummalı bir çalışma var. Temizlik işçisi kardeşlerimizden hocalarımıza kadar tüm görevimiz caminin içinde ve dışında belirlenen tüm noktaları tek tek yıkıyor. Cami içindeki tüm halılar gül suyu ile yıkanıyor. Ramazanda Selimiye mis gibi gül kokacak. Avizeler, lambalar, kandiller teker teker siliniyor. Bizler de sayılı günler kala ramazan ayını iple çekiyor, rahmetinden, bereketinden yararlanmak istiyoruz."

Ramazan ayında Selimiye'ye yerli turist dışında Avrupa ve Balkanlar'dan binlerce ziyaretçi geldiğini vurgulayan Okuş, özellikle bu sayının Kadir Gecesi'nde doruğa ulaştığını söyledi.

Selimiye Camii

Osmanlı Türk sanatının ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın 80 yaşında tamamladığı ve "ustalık eserim" dediği anıtsal bir yapı.

Kurulduğu yer açısından Edirne'ye hakim konumda olan cami, 1569-1575 yılları arasında Padişah II. Sultan Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı.

Kesme taştan inşa edilen ve 1620 metrekare alana sahip cami, 2475 metrelik alan üzerinde bulunuyor. Selimiye Camii, yerden yüksekliği 43,28 metre ve 31,30 metre çapındaki kubbesiyle görenleri hayran bırakıyor.

Dört köşesinden 70,89 metre yüksekliğinde 4 minareyle çevrili cami, mimari özelliklerinin yanı sıra taş, mermer, çini, ahşap ve sedef işlemeleriyle de dikkat çekiyor.

Mihrap ve minberi mermer işçiliğinin başyapıtlarından olan caminin avlusuna 3. Murat zamanında eklenen arasta, bugün de ticaret merkezi olma özelliğini koruyor.

İnanç turizminin önemli duraklarından Selimiye Camii ve külliyesi, 2011 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdi.

Kaynak: AA