Selim Sadak için 27 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı terör soruşturması kapsamında, 16 Kasım 2017'de gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Siirt Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Selim Sadak hakkında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2008'de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlamasıyla verilen 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Sadak, Danıştay 8. Dairesi'nin kararıyla 2012'de görevinden alınmıştı.

Hangi iddialar var?

İddianamede, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumundaki Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) kuruluşu, yapısı, amaçları ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye yer verildi. DTK tarafından, 14 Temmuz 2011'de sözde "özerklik" ilan edildiği hatırlatılan iddianamede, PKK/KCK mensuplarını desteklemek amacıyla düzenlenen kitlesel eylemlere katılım kararı alındığı ve çağrılar yapıldığı belirtildi.

İddianamede, Sadak'ın DTK yapılanmasında Siirt delegesi ve DTK daimi meclis üyesi olarak "Diplomasi Komisyonu"nda faaliyet yürüttüğü, yapılan ortam dinlemeleri, dokümanlar, telefon tapeleri ve açık kaynak araştırmaları neticesinde tespit edildiği aktarıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne 10 Aralık 2010'da yapılan "Irak'tan bir kişi geldi, x otelde Devrim ya da Eylem isminde bir şahsa bomba verecek. Bombayı getiren kişi şu an oteldedir. Beyaz saçlı hafif kel, ayrıca bu bombayı teslim edeceği Eylem adlı kızın babası dağda bulunuyor. Bu kişinin bilgisayarında krokiler var, kahverengi montludur" şeklindeki ihbara da yer verilen iddianamede, ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerince yakalanan Evrim İ.'nin bilgisayarında yapılan incelemede Sadak'la ilgili dokümanların ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede, söz konusu dokümandaki bilgilerin incelendiği ve Sadak'ın PKK'nın üst düzey yöneticilerinin talimatları doğrultusunda, yurt dışında örgüt adına faaliyet gösteren örgüt mensuplarıyla irtibat halinde olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

'Terörizmin finansmanına 22 bin 600 avro katkı sağladı'

İddianamede, söz konusu dokümana ilişkin Sadak hakkında şu ifadeler yer aldı:

"Dokümandaki bilgiler ve şüphelinin yurt dışına giriş çıkış yapması bir bütün olarak ele alındığında, örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatları doğrultusunda şüphelinin yurt dışında terör örgütü adına faaliyet gösteren örgüt mensuplarıyla irtibat halinde bulunduğu, illegal olarak örgütsel faaliyetlerden elde edilen ve bu örgüt mensupları tarafından teslim edilen toplam 14 bin 850 avroyu Türkiye'ye getirerek terör örgütü mensuplarının kullanımına sunmak üzere dokümanlarda ismi geçen şahıslara teslim ettiği ve bu manada kuryelik faaliyetlerinde bulunduğu belirlenmiştir. Yine illegal olarak örgütsel faaliyetlerden elde edilen ve örgüte finansman sağlamak amacıyla toplanan toplam 7 bin 750 avroyu Türkiye’de faaliyet gösteren örgüt mensuplarına kuryelik faaliyetleri kapsamında getirerek teslim ettiği, bu doğrultuda şüphelinin terör örgütü mensupları arasında kayıt altına alınamayan toplam 22 bin 600 avro para transferini kuryelik faaliyetleri kapsamında yaparak terörizmin finansmanına katkıda bulunduğu anlaşılmıştır."

İddianamede Sadak'ın, DTK tarafından "Okul boykotu" eylemlerine ilişkin DTK daimi meclis toplantısında yaptığı konuşmalarda söz konusu eylemlerde aktif yer aldığı, bu eylemleri desteklediği ve devam etmesini savunduğu aktarıldı.

'Açlık grevi eyleminin ardından restoranda görüntülendi'

Cezaevlerinde tutuklu olan PKK/KCK'lıların açlık grevi eylemlerine Sadak'ın katılarak destek verdiği, sonrasında basın mensupları tarafından bir restoranda yemek yerken görüntülendiği belirtilen iddianamede, DTK yapılanmasında yer alan diğer üst düzey sorumlu kişiler tarafından savunmasının alındığı ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin DTK tarafından yapılacak çalışmalara, toplantılara, eylem ve etkinliklere çağrıldığı ve şüphelinin de bu çağrılara uyarak katıldığı kaydedildi. Sadak'ın bazı kişileri arayarak DTK çalışmalarına katılmaları amacıyla davet ettiği ifade edilen iddianamede şöyle denildi:

"Şüpheli, DTK'da yapılacak çalışmalarla alakalı görüştüğü kişilere bilgi aktarmıştır. DTK tarafından ilan edilen sözde 'demokratik özerkliğin' inşası ve halka anlatılması amacıyla çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. PKK/KCK terör örgütünün ilk silahlı eyleminin yıl dönümü olması nedeniyle düzenlenen eyleme katıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca şüphelinin PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan Mehmet Öcalan'ı arayarak önemli bir konuda görüşmesi gerektiğini belirterek, görüşmeyi telefonda değil yüz yüze yapmayı tercih etmiştir. Bu kapsamda yaklaşık 3 saat yol katederek 'önemli' diye bahsettiği görüşmesini yüz yüze yapmayı amaçladığı anlaşılmıştır."

"Sadak terör örgütü PKK/KCK içerisinde silahlı faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının defin işlemleri ve taziye etkinlikleriyle alakalı çalışmalarda bulunmuştur" ifadesine yer verilen iddianamede, Sadak'ın sosyal paylaşım sayfasında yapılan incelemeye ilişkin şunlar söylendi:

"Sadak'ın yapmış olduğu paylaşımlarla PKK/KCK terör örgütünün ideolojisini benimsediği, desteklediği ve yaymaya çalıştığı görülmüş, güvenlik güçlerince Sur'da ve Cizre'de teröristlere karşı yapılan operasyonları sivil halka karşı yapılmış gibi gösterip terör örgütü adına algı oluşturmaya çalışmıştır. Öcalan'ı övücü ve sahiplenici şekilde paylaşımlara yer vermiştir. Terör örgütü PKK'nın Suriye'de silahlı kanadı olan PYD/YPG'de ölen teröristlerin fotoğrafları ve cenaze etkinliklerine dair paylaşımlara yer vermiştir. Bu nedenle terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övmek, meşrulaştırmak ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmek suretiyle yayın yolu ile üzerine atılı terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlemiştir. Şüpheli diğer DTK üyeleriyle devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştığı anlaşılmıştır."

Kaynak: AA