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Buradasınız : » » Sele kapılan sürücünün cenazesine 1,5 ay sonra ulaşıldı

Sele kapılan sürücünün cenazesine 1,5 ay sonra ulaşıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde sel sularına kapılan otomobilin kayıp sürücüsü Nuri Gümüş'ün cenazesi, yaklaşık 1,5 ay sonra Bodrum ilçesi Yalıçiftlik Mahallesi sahilinde bulundu.

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Sele kapılan sürücünün cenazesine 1,5 ay sonra ulaşıldı

Sahil güvenlik ekipleri, Yalıçiftlik Mahallesi Kissebükü mevkisinde denizde bulunan cesedi, 1,5 aydır kayıp sürücü Nuri Gümüş'ün aile üyelerine teşhis ettirdi.

Ayakkabı numarası ve markasından teşhis edilen cenaze, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Araba arızalanınca sel sularına kapıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde 28 Şubat'ta 62 yaşındaki Nuri Gümüş'ün kullandığı 48 AAV 98 plakalı otomobil, Ören Mahallesi'ndeki Kocaçay Deresi'nden geçerken arızalanmıştı.

Sürücü ve eşi Belgin Gümüş, kıyıya çıkmaya çalışırken sel sularına kapılmıştı. Araçtaki Yunus ve Ayla Beytekin, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında Belgin Gümüş'ün cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: Muğla, Milas, bodrum
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