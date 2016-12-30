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'Selden 851 ev ve iÅŸyeri zarar gÃ¶rdÃ¼'

KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfiÌ‡ Elvan, Mersin'deki sel ile alakalÄ± oluÅŸturulan kriz merkezini ziyaret ederek, hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inceledi.

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Selden 851 ev ve iÅŸyeri zarar gÃ¶rdÃ¼
KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Mersin'deki selle igili, "Selden ÅŸu ana kadar 851 ev ve iÅŸ yerinin tahrip olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Selden etkilenen araÃ§ sayÄ±sÄ± ise 331. TÃ¼m kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±mÄ±z yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar." dedi.
 
Elvan, "Åžu an itibarÄ±yla 113 kÃ¶yde veya mahallemizde yaklaÅŸÄ±k 28 bin vatandaÅŸÄ±mÄ±z elektrik alamamaktadÄ±r. 5 mahallemiz hariÃ§ diÄŸer mahallerimizin elektrikleri aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 2-3 gÃ¼n iÃ§erisinde temin edilecek. Elektrik verme imkanÄ±na kavuÅŸacaÄŸÄ±z. 300'Ã¼n Ã¼zerinde personelle EnerjiSA da bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." diye konuÅŸtu.
 
'2 can kaybÄ± yaÅŸandÄ±, 3 kayÄ±p var'
 
KalkÄ±nma BakanÄ± Elvan, ÅŸu ifadeleri kulandÄ±:
 
"Maalesef 2 can kaybÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ olup, 3 kayÄ±p vakasÄ± bulunmaktadÄ±r. Kaybolan bu 3 kiÅŸiye yÃ¶nelik olarak Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle, emniyet ekipleri tarafÄ±ndan yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmektedir. Sahil GÃ¼venliÄŸimizin 3 botu ve 10 dalgÄ±Ã§ adamÄ±yla birlikte 30 personel, diÄŸer taraftan AFAD ve emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimiz de dahil ettiÄŸimizde toplam 123 personel, kaybolan, ÅŸu ana kadar bulanamayan 3 kardeÅŸimizi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor."
 
Etiketler: sel, Mersin, LÃ¼tfi Elvan, KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±
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