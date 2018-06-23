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Selde mahsur kalan köpek için ekipler seferber oldu

Erzurum'da sel sularının ortasında kalan sokak köpeğini Jandarma ve Erzurum Büyükşehir Narman İtfaiye ekipleri kurtardı.

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Selde mahsur kalan köpek için ekipler seferber oldu

Erzurum Narman'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası gelen sel sularının ortasında kalan sokak köpeği İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erzurum Büyükşehir Narman itfaiye ekiplerini seferber etti.

İtfaiye eri, jandarma ekiplerinin yardımıyla halatla çayın ortasındaki köpeğin yanına indi. İtfaiye erinin halatı belinden bağladığı köpek jandarma ekipleri tarafından yukarı çekildi, böylece sokak köpeği sel sularından kurtarıldı.

Ekipler, kurtarma operasyonu bittikten sonra köpeğin karnını doyurdu.

Kaynak: İHA

Etiketler: sağanak yağış, erzurum
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