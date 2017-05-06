Selanik'te FETÖ'cü diplomat çift kayıplara karıştı

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunda görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddia edilen Türk diplomat çift, kayıplara karıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Selanik Başkonsolosluğunda muavin konsolos olarak görev yapan ve FETÖ mensubu oldukları belirtilen Muhammet T. ve Ceyda T. çiftine salı gününden bu yana ulaşılamıyor.

Pasaportları iptal edilen çiftin, Yunanistan'ı terk ettiği ve nerede olduklarının bilinmediği ifade edildi.

Çiftin, yaklaşık 18 aydır Selanik'te görev yaptıkları öğrenildi. AA