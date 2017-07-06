'Selam Tevhid'de kumpas davasında sanıkların tutukluluklarının devamı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davaya devam edildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile müşteki avukatları katıldı.

Mahkeme heyetine, Daire Üyesi Mehmet Öztunç'un başkanlık yaptığı duruşmada, sanıklar tutukluluk itirazlarını ve tahliye taleplerini dile getirdi.

Sanık Mehmet Ekinci, FETÖ üyesi olmadığını, Selam Tevhid dosyasında gerçek kişiler hakkında karar verdiğini ileri sürdü. FETÖ'nün örgüt içi haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savunan Ekinci, tahliyesini istedi.

Daha sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında aranırken sahte pasaportla yakalanan eski savcı Sadrettin Sarıkaya savunma yaptı.

Sarıkaya'nın gözaltında işkenceye uğradığına ilişkin iddialarda bulunması üzerine Mahkeme Başkanı Öztunç, "Sorgunda ben de vardım. Neden o zaman bu iddianı dile getirmedin?" diye sordu. Sarıkaya, korktuğu için söylemediğini savundu. Başkan Öztunç, "İz ve emareler kaybolmadan söyleyebilirdin, biz de ilgili yerlere sevk ederdik." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ ile irtibatlarının olmadığını, ByLock kullanmadıklarını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Öztunç, duruşmaya verilen aranın ardından kararı okudu.

Buna göre, bazı sanıklara, haklarında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliğinden açılan ve bu davayla birleşen dosyalara ilişkin savunma yapmak üzere süre verilmesi kararlaştırıldı.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, duruşma 13 Eylül 2017'ye bırakıldı.