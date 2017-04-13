"Selam Tevhid" savcısına istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Selam Tevhid" soruşturması kapsamında usulsüz dinleme kararları veren eski cumhuriyet savcısı Ramazan Saban hakkında, FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Veysel Kaçmaz tarafından hazırlanıp Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Saban'ın, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Konya Cumhuriyet Savcısı olan Saban hakkında, FETÖ üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldığı ve Saban'ın halen firari olduğu belirtildi.

"Ev imamlığı yaptı"

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan savcılar arasında yer alan Saban'ın, soruşturma kapsamında 2012-2013 yılları arasında 14 kişinin iletişiminin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasını talep ettiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen bir soruşturmada şüpheli olan FETÖ'nün eski "asker imamı" olduğu belirtilen Hasan Polat'ın, Saban'ın FETÖ'ye bağlı evlerde "imamlık" yaptığına dair beyanına yer verilen iddianamede, şüphelinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 24 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edildiği bildirildi.

Saban'ın cumhuriyet savcısı olması nedeniyle yasadan kaynaklanan yetkilerini, yasalara açıkça aykırı olacak şekilde FETÖ'nün amaç ve hedefleri doğrultusunda kullandığı kaydedilen iddianamede, Saban hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılması, dosyanın Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen ve kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davayla birleştirilmesi istendi.

Saban'ın yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. AA