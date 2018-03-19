Selaları susturan yarbay, komutanlarını suçladı

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Duruşma, Asker Camii ile Polatlı Merkez Camisi'ni basarak sela okunmasını engellediği belirtilen sanık eski Yarbay Abdülkerim Ceyhan'ın savunmasıyla başladı.

Darbe girişimi sırasında Füze ve Topçu Okulunda, Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanı olarak görev yapan sanık Ceyhan, önceki savunmasını tekrarladığını, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Duruşma savcısının iddianamedeki suçlamaları tekrarladığını savunan Ceyhan, bu nedenle mütalaayı kabul etmediğini ifade etti.

Olay tarihinde görevlendirmeyle Kara Kuvvetleri Komutanlığında bulunduğunu belirten Ceyhan, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da bağlı olduğu komutanlarının emriyle KKK'dan asıl görev yeri Topçu Okuluna gitmesinin suç sayıldığını iddia etti.

Emir üzerine saat 21.30'da karargaha gittiğini belirten Ceyhan, daha sonra Füze ve Topçu Okul Komutan Vekili albay Güngör Gazi Karslı'nın başkanlığında faaliyet izleme merkezindeki toplantıya katıldığını anlattı.

Bu esnada karargaha ulaşan "yıldırım harekat emrinde" ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini, bu kapsamda uygulanacak emirlere ilişkin sıralama yapıldığını aktaran Ceyhan, olası bir sabotaja karşı kışlanın emniyetini almak için bazı tedbirler alınmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Karslı'nın bu kapsamda güvenlik gereği emniyet birliği oluşturması emrini verdiğini aktaran Ceyhan, bunun üzerine kışlanın dışındaki kursiyer teğmen ve astsubayların geri çağrılması yönünde ilgili komutanlara emir verdiğini kaydetti.

İlerleyen saatlerde halkın kışlanın etrafında toplanmaya başladığını aktaran Ceyhan, Karslı'nın emriyle Polatlı ilçe merkezinde devriye turu attıklarını, olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

Gazi Karslı'nın emirleri doğrultusunda hareket ettiğini, emirleri sorgulama konumunda olmadığını savunan Ceyhan, şöyle devam etti:

"Emirlerine rağmen Karslı, savunmasında beni suçlayan beyanlarda bulundu. Kaymakamlığa gidecek birlikle üç aracı, ben toplantıya gelmeden önce hazırlanması emrini kendisi vermiştir. Haberim olmadan uçaksavar mühimmatı ile zırhlı araçları neden benim birliğime göndermiştir? Biz dışarı çıkıp geri geldiğimizde kursiyerleri silahlı bir şekilde sabah saatlerine kadar bekleten kişi de Karslı'nın kendisidir. Benimle telefon görüşmesi yapmadığını iddia etmiştir ancak kendisiyle 11 görüşmemiz olduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkıyor. Bu durum Karslı'nın niyetini ortaya koymaktadır. Onun iddia ettiği gibi 'Polatlı merkeze ZPT koyalım' şeklinde bir önerim asla olmamıştır. O gece en büyük talihsizliğimiz Güngör Karslı'nın komutana vekillik yapmasıdır."

"Selaların susturulması emrini Karslı verdi"

İlerleyen saatlerde 58. Topçu Tugayı karargahının bitişiğindeki Askeriye Camii'nden sela okunmaya başladığını ifade eden Ceyhan, bunun üzerine Karslı'nın cami imamı ile görüşüp halkla askeri karşı karşıya getirmemesi için uyarıda bulunmasını istediğini belirtti.

Ceyhan, emir üzerine camiye giderek selalarla birlikte halkın askere karşı gelmesine neden olacak anonsların yapılmaması isteğini imama ilettiğini anlattı.

Daha sonra sanık eski tugay komutanı tuğgeneral Murat Aygün'ün aynı şekilde Polatlı Merkez Camisi'ne giderek oradaki imamla görüşmesini istediğini söyleyen Ceyhan, şunları kaydetti:

"Gazi Karslı'nın emriyle 58. Topçu Tugayı karargahının bitişiğindeki Asker Camii'ne, Murat Aygün'ün emriyle Polatlı Merkez Camisi'ne gittik. Onların emriyle gittiğimizi zaten kendi beyanlarında ortaya koymuşlardır. Vatandaşımızın güvenliğini sağlamak, halk ile askerin karşı karşıya gelememesi, bir çatışma yaşanmaması için böyle bir girişim yapılmıştır. Emir vermeye yetkili komutalarımdan aldığım emirle 48 kursiyer uzmanla kışla dışına çıkılmış, 25 dakika sonra dönülmüştür. Bazı kişilerin maddi ve manevi baskı ve şiddetlerine rağmen en küçük bir cebir olayı içinde bulunulmamıştır. İmamlar ile görüşmek için çıkılan görevde, hiçbir bir personele bu konuda bilgi verilmemiştir. Bu uzmanlar, benim emirlerim çerçevesinde hareket etmişlerdi, kanunsuz bir emri yerine getirmemişlerdi."

Suçsuz olduğunu savunan Ceyhan, beraat talep etti.

"Bazı noktalar tutulacak"

Tutuklu sanık eski üsteğmen Mesut Yurtseven de emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini belirterek, kanunsuz bir emri yerine getirmediğini savundu.

Yurtseven, olay gecesi sanık Aygün'ün karargah harekat merkezinde düzenlediği toplantıda, terör saldırısına karşı Ankara'nın bazı bölgelerinde güvenlik önlemi alınacağını söylediğini aktardı.

Bu kapsamda Aygün'ün birlik komutanlarına tutulacak kavşakların adreslerin bulunduğu not ile mangalarda görev yapacak askerlerin isimlerinin bulunduğu listeler verdiğini anlatan Yurtseven, bunun üzerine mühimmatları alarak araçlara geçtiklerini kaydetti.

Konvoy halinde tugaydan çıkarak Ankara istikametine yol almaya başladıklarını anlatan Yurtseven, daha sonra karşılarına çıkan halkın darbe girişimi olduğun söylemeleri üzerine araçları durduklarını belirtti.

Bu aşamadan sonra darbe girişimine katkı sağlayacak herhangi bir faaliyette bulunmadıklarını öne süren Yurtseven, emrindeki askerlerin mühimmatlarını silahlardan çıkartmaları için emir verdiğini ifade etti.

Halka Ankara'ya gitmeyeceklerine dair söz verdiğini, isteyenlerin araç lastiklerini patlatabileceklerini söylediğini aktaran Yurtseven, vatandaşlarla tartışmadıklarını, onlara zarar verecek bir girişimde bulunmadıklarını söyledi.

Davanın bugüne kadar görülen duruşmalarında suçsuz olduklarının ortaya çıktığını savunan Yurtseven, beraatini talep etti.

Duruşmaya devam ediliyor.

Kaynak: AA