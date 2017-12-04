Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nı 10 ayda 128 bin 840 yolcu kullandı

Terör örgütü PKK'nın saldırılarına rağmen yapımı tamamlanan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan 10 ayda, 128 bin 840 kişi yolculuk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla havalimanının 26 Mayıs 2015'te açılışı gerçekleştirildi ancak yaklaşık 3 ay sonra terör saldırıları nedeniyle bir süre uçuşlara kapatıldı. Geçen yıl 9 Eylül'de tekrar hizmete giren Selahaddin Eyyubi Havalimanı, bölge ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Yolcu sayısı yüzde 33 arttı

Bu yıl ekim ayındaki iç hat yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33 artışla 17 bin 949 yolcuya ulaştı.

Ekim ayında uçak seferleri, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak, 124 oldu, yük trafiği ise 177 ton olarak gerçekleşti.

Havalimanından, önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 501 artışla 128 bin 840 yolcu hizmet aldı. Toplam uçak seferi de yüzde 465 artış ile bin 39'a ulaştı.

Uçak seferlerinin önceki yıla göre arttığına dikkati çeken Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mahmut Kaşıkçı, "Uçak seferlerimiz Ankara'ya, İstanbul'a haftanın yedi gün seferlerimiz, uçaklarımızda boş yer olmayacak şekliyle devam ediyor." dedi.

Kaşıkçı, havalimanının sadece Hakkari ve Yüksekovalılara hitap etmediğine değinerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda yan tarafımızda İran'ın Urumiye şehri var. Oradakilerin çoğu da bu havalimanımızı kullanıyor. Gelecekte İran vatandaşları buradan daha fazla faydalanacak. Önümüzdeki yıl yeni uçuş noktaları da oluştuktan sonra hava alanımız daha da büyüyerek, talep görerek hizmet etmeye devam edecek. Yüksekova'daki hastamız şu anda rahatlıkla uçağına biniyor 1,5 saat sonra Ankara'daki hastaneye ulaşabiliyor."

Kaynak: AA