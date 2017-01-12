Sela okuduğu için müzzini darbeden sanıkların davası sürüyor

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi müezzininin darbedilmesi olayına ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya biri tutuklu 2 sanık, cami müezzini Mehmet Kuzgun, tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik kontrolünün ardından savunma yapan tutuklu sanık Adil C, darbe girişiminin yaşandığı gece olayları televizyondan takip ettiklerini, bu sırada sela okunmaya başlandığını ne olduğunu anlamaya çalışmak için camiye gittiklerini anlattı.

Davada sanık olan ve şu anda firari olarak Almanya'da bulunan İlknur C.F. ile müezzin arasında "tartışma" yaşandığını ileri süren Adil C. kendisinin de bunun üzerine dayanamayarak görevli müezzini "iteklediğini" söyledi.

"İtekleme" dışında müezzine bir temasının olmadığını iddia eden Adil C, bunun dışındaki darpların ablası İlknur C.F. ile yaşanan arbede sırasında oluşmuş olabileceğini ileri sürdü.

Tutuksuz yargılanan sanık Pınar D. ise darbe girişimi gecesi sela sesinin geldiğini, ağabeyi ve kardeşinin camiye gittiğini öğrenmesinin ardından kendisinin de camiye gittiğini belirtti.

Pınar D, camiye gittiğinde ağabeyi ve kardeşinin müezzinle tartıştığını ileri sürdü.

Savunma avukatları, İlknur C.F'nin Almanya'da olduğu belirterek, bu nedenle ifadesinin oradan alınması talebinde bulundu.

Taşlı yumruklu darp

Darbe girişimi sırası Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun ise Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İzmir İl Müftülüğünün cep telefonuna "sela okunması" yönünde emir gönderdiklerini bunun üzerine kendisinin de görevini yaptığını ifade etti.

Sela okumasının ardından Adil C. ve İlknur C.F'nin kendisine "bu saatte sela okunur mu?" diye bağırdıklarını anlatan Kuzgun, "Bir anda taşı omuzuma vurdu. Eğildim sırtıma vurdu. Adil C. de geldi karnıma yumruk vurdu. Ellerinden kurtulmak için caminin içine girdim onlar da ayakkabılarıyla caminin içine girip beni dışarı çıkarttılar. Yüzüme vurmaya devam ettiler. Gözlüğüm kırıldı. Daha sonra ellerinden kaçmayı başardım." dedi.

Kuzgun, 3 kardeşten de davacı ve şikayetçi olduğunu belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Adil C'nin tutukluluk halinin devamını ve Pınar D'nin de tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından Adil C'nin tutukluluk halinin devamına, Pınar D'nin de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına, Almanya'da bulunan sanık İlknur C.F'nin ise bulunduğu yerden ifadesinin alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Şehitler için dua etti

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan müezzin Mehmet Kuzgun'un avukatı Zeki Arıtürk, ülkenin zor günlerden geçtiğini, İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve Musa Can'ı rahmetle andıklarını söyledi.

İzmir'de tarihi bir duruşma yaşandığını, savcılığın çok isabetli karar vererek Pınar D'nin de tutuklanması talebinde bulunduğunu ama mahkeme heyetinin bunu uygun görmediğini aktaran Arıtürk, "Biz hocamızın arkasındayız, bilinmelidir ki devletimize karşı yapılan kahpece saldırılar ve haince gerçekleştirilen darbe girişimleri hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. O hainler ve hain seviciler bilsin ki asla amaçlarına ulaşamayacaklardır biz buradayız ve haklı davanın sonuna kadar arkasındayız. Bu darbe sevicilerin en keskin cezayı alması için elimizden geleni yapacağız ve inanıyorum ki mahkemeler de hakimler de bununla ilgili en isabetli kararları vereceklerdir. Bizim kanunlara, adliyeye olan inancımız tamdır, verilecek olan kararın da adil olacağına inancımız tamdır." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından polis memuru Sekin'in şehit düştüğü yere karanfil bırakıldı, burada müezzin Kuzgun tüm şehitler için dua etti.

Olay

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kuzgun'un, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen bazı kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması anları, güvenlik kamerasına yansımıştı. Kutlu'nun şikayeti sonrası başlatılan incelemede olayı gerçekleştirdiği belirlenen Adil C. ve Pınar D. gözaltına alınmış, İlknur C.F'nin ise yurt dışında ikamet ettiği ve ülkeden ayrıldığı belirlenmişti.