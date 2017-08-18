Sel yüzünden yüz binlerce balık telef oldu

Esatlar köyünde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait alabalık üretim tesisi, sağanak sonrası taşan Gökler Çayı'nın sularından olumsuz etkilendi.

Tesiste yüz binlerce balık telef olurken, işletme sahipleri, yaşanan olay sonrası yetkilileri arayarak yardım talebinde bulundu.

Tesisin İşletme Müdürü Öner Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, selin ardından tesisteki havuzlarda bulunan yaklaşık 1,5 milyon alabalığın telef olduğunu belirtti.

Demir, 11 yıl önce kurulan tesiste 19 kişinin çalıştığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz alabalıkları Avrupa Birliği ülkeleri ile Rusya ve İsrail'e ihraç ediyoruz. Şimdiye kadar böyle bir sel felaketine maruz kalmamıştık. Taşkınların önlenmesi için köprü bent yapmıştık. Söz konusu köprü bent, kaçak olduğu gerekçesiyle bir süre önce yıktırılmıştı. Durum böyle olunca sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Balıkların ölüm nedeni çamurlu su. Havuzlar bir anda çamurlu suyla doldu. Bilindiği gibi, alabalık tatlı su balığı. Çamurlu su havuzlara dolunca balıklar oksijensiz kalıp telef oldu."

Tesisin yıllık 950 ton alabalık üretim kapasitesi olduğunu belirten Demir, "Yıllık ülkemize 10 milyon avro girdi sağlayan bir şirketiz. Şirket olarak sıkıntılı bir durumdayız. Zararımız büyük. Devletimizden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çavdarhisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkililerinin tesiste zarar tespit çalışmasına başladığı öğrenildi.