"Şehzadeler şehri" 750 bin turist hedefliyor

Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları bulunan, UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Amasya, gerek doğası gerekse tarihi ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Vali Osman Varol, bu yıl turizm sezonunun güzel başladığını belirterek, geçen yıl nisan ayı sonu itibarıyla 78 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl aynı dönemde 99 bine ulaştığını söyledi.

Bunun geçen yıla göre bu yıl yüzde 26'lık artış anlamına geldiğine dikkati çeken Varol, "Bu çok önemli bir artış. Bu yıl ziyaretçi sayımızda artış bekliyoruz. Bugüne kadarki artış oranlarını yıl sonuna kadar korursak, 750 bin ziyaretçi sayısına rahatlıkla ulaşacağız. Kısa vadede bu şehirde 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Varol, 1 milyon turist sayısına ulaşmak için her yıl rakamları artırmaları gerektiğinin altını çizerek, turizmi geliştirmek için hem Amasyalı turizmcilerin hem kamu sektörünün hem de yerel yönetimlerin çok önemli çabaları olduğunu anlattı.

"Tarihin bugünkü yaşamla birleştiği şehir"

Amasya'nın önemli tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğunu dile getiren Varol, şöyle devam etti:

"Amasya, tarihin bugünkü yaşamla birleştiği mükemmel bir şehir, tarihin her aşamasını bünyesinde barındıran bir şehir. Türk-İslam medeniyetinin ön plana çıktığı, Osmanlı'nın doğrudan tahtını, devletini emanet ettiği, şehzadelerini yetiştirdiği bir şehir. Osmanlı döneminden önce Danişmentliler ve Selçuklular'a ait eserleri barındırıyor. Aynı zamanda Türk-İslam medeniyeti öncesi Pontus Kral Kaya Mezarları gibi tarihi değerleri barındıran bir şehir. Yakın tarihimize baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nın ateşinin yakıldığı, Amasya Tamimi'nin yazıldığı bir şehir ve bu tarihi sokaklarında barındırmaya devam ediyor."

Amasya'nın kültür turizmiyle ön plana çıktığını ancak özellikle doğa ve av turizminde de marka olmaya başladığını belirten Varol, "Amasya'nın tarihi değerlerinin yanında harika doğal güzellikleri var. Doğal yürüyüş yollarımız, yaylalarımız, kaplıcalarımız var. Benzersiz Borobay Gölü'müz, Türkiye'de görülmesi gerek ender mekanlardan biri. Misafirlerimiz burada kalma süresini uzatırsa sadece tarihi ve kültürel değerlerimizi değil, doğal güzelliklerimizi de görmeye vakit bulacaktır." dedi.

Kaynak: AA