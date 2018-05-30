'Şehrin anahtarı'nı devralıp göreve başlamış

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) ilgili davada 15 yıl hapis cezası verilen örgütün sözde "Kütahya il imamı" Ali Peksöz'ün, Hayme Ana Türbesi önünde, bir önceki il imamından "şehrin anahtarı"nı temsili olarak aldıktan sonra kendisine verilen üst düzey göreve başladığı belirlendi.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 5 Mart'taki duruşmada, Peksöz'ün, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Peksöz'ün sözde il imamı olduğu dönemde yaşananlar ile ByLock yazışmalarına yer verildi.

Anahtarı devraldı

Domaniç ilçesindeki "Devlet Ana" olarak bilinen Hayme Ana Türbesi önünde Peksöz'ün temsili olarak "şehrin anahtarı"nı aldığı fotoğrafın da mahkemeye delil olarak sunulduğu belirtilen gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın kendisinden bir önceki il imamından görevi devraldığı tarihlerde Hayme Ana (Devlet Ana) türbesi önünde dosya kapsamında bulunan fotoğraftan da anlaşılacağı üzere temsili şehrin anahtarını devralarak göreve başladığı hususu ile dosya kapsamında yer alan diğer tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın örgüt içerisinde Kütahya il yapılanmasında il imamı olarak görev yaptığının sabit olduğu görülmüştür."

Operasyon ByLock'la önceden haber verildi

Peksöz'e 10 Ocak 2016'da gelen ve dava dosyasına da giren ByLock mesajında ise kendisi hakkında soruşturma başlatıldığı ve operasyon düzenleneceği bilgisi iletildiği tespit edildi.

"Gizlilik önemli sızmamalı, Kütahya'da operasyon hazırlığı" adı altında gelen mesajda, "Kütahya TEM Şube Müdürlüğüne 6 Ocak 2015 günü ulaşan evrak ile soruşturma başlamış oldu. 10 güne kadar operasyon olabilir. Özellikle il imamı Ali Peksöz için fiziki takip yapılacak. Suç, 'Terör örgütüne üye olmak ve finansal destek sağlamak' olarak tanımlanıyor. Çok önemli not... Gizliliğe çok dikkat ediliyor. Bu bilgi kimseyle paylaşılmamalı... Sızmamalı..." ifadeleri yer aldı.

Gelen bilgi üzerine sanığın bir kullanıcı ile 17.01.2016'daki yazışmalarında, "Sabah geleceğim durma diyorlar, yine de tedbir alsak mı? Abi Gazlıgöl'den ev baktık, inşallah abiler duruma göre adım atalım dediler, tam operasyon haberi gelince götüreceğiz inşallah abi, ev hazır Gazlıgöl'de..." şeklinde anlık iletiler gönderdiği de kararda paylaşıldı.

"Tutuklananların derecesini bilseydiniz, kendinizi ihbar ederdiniz"

ByLock üzerinden örgüt mensuplarına gönderilen toplu bir mesajda ise yaklaşık 6 ay sonra yapılacak darbe girişimini çağrıştıran ifadeler dikkati çekti.

Örgütün üst yöneticilerine 1 Ocak 2016'da gönderilen darbeyi çağrıştıran mesajda ise şu ifadeler bulunuyor:

"Allah'ın bize biçtiği role bakın. Finale yakın duruş sergileyin. Bu süreç yaz sonu itibarıyla bitti artık. İmtihan faslındayız. Ta ki bütün karakterler gün yüzüne çıksın. Hamlar haslardan tamamen ayrılsın. Şu anda dünyadaki 7 milyar insanın en bahtiyarları bu süreçte hizmette sabit duran, yer değiştirmeyenlerdir. Ötede sizlere neler kazandırıldığını bir bilseydiniz sevinçten çıldırırdınız. Hele bir de tutuklananların derecesini bilseydiniz, kendinizi tutuklatmak için gider, kendinizi ihbar ederdiniz."

Gerekçeli kararın sonuç kısmında ise şu değerlendirme yapıldı:

"ByLock yazışmaları dikkate alındığında sanığın Kütahya il imamı olarak maiyeti altında bulunan örgüt üyeleri üzerinde geniş bir alanda iş bölümü yaptığı, örgüt üyeleri üzerinde sevk ve idarede bulunduğu, örgütsel faaliyetlerin organizasyonunda, icrasında harekete geçiren, engelleyen veya durduran olarak rol üstlendiği ve bu faaliyetleri denetlediği anlaşılmakla sanığın FETÖ/PDY yöneticisi olmak suçundan ceza mahkumiyetine karar vermek gerektiği sonuç ve vicdani kanaatine ulaşılmıştır."

Kütahya'da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı sırada açığa alınan Ali Peksöz, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kayıplara karışmış, Denizli'deki öğrenci evinde saklanırken yakalanmış, 5 Eylül 2016'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA