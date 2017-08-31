Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma

Adana ve Mersin'de Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde tören düzenlendi.

Adana'da Asri ve Buruk mezarlıklarındaki şehitliklerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Daha sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı ile askeri erkan, Türk bayraklarıyla donatılmış şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı, ailelere başsağlığı diledi.

Kent protokolü, şehit ailelerinin bayramlarını da kutladı.

Şehitliği ziyaret eden vatandaşlar da yakınlarının mezarı başında dua etti. Kimi aileler, şehitlerin mezarını temizleyip çiçeklerle süslerken bazılarının da Kur'an-ı Kerim okuduğu gözlendi.

Mersin

Mersin Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen tören de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz şehit mezarlarını ziyaret edip karanfil bıraktı.

Şehit yakınlarıyla bayramlaşan protokol üyeleri, ailelerin sorunları ve taleplerini dinledi.

Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden aileler ise dua ederken, bazılarının gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi.

Diyarbakır'da haziran ayında bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın annesi Beyhan Sarı da oğlunun mezarı başında gözyaşlarına hakim olamazken, Sarı'yı bir kadın polis teskin etmeye çalıştı.