Şehitlikte "Değerler Eğitimi" dersi

Amasya Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda öğrencilere, okulun sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından, şehitlik, vatan ve bayrak kavramları anlatıldı.

Öğrenciler dersten sonra, şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı ve dua etti.

Okul Müdürü Ramazan Mutlu, öğrencilere Değerler Eğitimi'ni yerinde vermek amacıyla günün ilk dersini şehitlikte işlediklerini söyledi.

Mutlu, vatan, millet ve bayrak sevgisinin en güzel anlatılacağı yerin şehitlikler olduğunu belirten Multu, şunları söyledi:

"Ülkemiz için kendi canını seve seve feda eden şehitlerimizi ziyaret etmek ve öğrencilerimize milli değerlerimizi aşılamak için böyle bir program yaptık. Öğrenci ve öğretmenlerimiz buraya geldiler, ilk derslerini burada işlediler. Yaklaşık 150 öğrencimiz ellerinde bayrak ve çiçeklerle şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettiler. Şehitliğin ne olduğunu kitabi olarak biliyorlar ama uygulamalı olarak pek bunu kavrayamadıkları için yerinde görmeleri onları daha çok farklı hissettirdi. İnşallah bunu devamlı planlayarak, öğrencilerimizi sık sık buraya getirerek, şehitlik kavramının bizim milletimizin için ne kadar önemli olduğunu öğretmeyi amaçlıyoruz."

Öğrencilerden Raza Baydilli, şehitliğe ilk defa geldiğini ve çok hüzünlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA