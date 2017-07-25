Şehitlerin isimleri Akdeniz'deki parklarda yaşatılacak

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesince, yeni inşa edilen 2 parka, şehit Uzman Çavuş Mustafa Sarı ve şehit Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş isimleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan parklara yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Sorumluluk alanında yeşil alan miktarını arttırmayı da hedefleyen Belediye, Puğkaracadağ ve Huzurkent mahallelerinde yapımı tamamlanan yeni iki parka, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 19 Haziran'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş ile 1 Haziran'da Diyarbakır'da 104 kırsal mahallede PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın isimlerini verdi.

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın dört duvar arasından kurtulup nefes alabilecekleri ve spor yapabilecekleri alanlar kazandırmaya aralıksız devam edeceğiz. Son olarak ilçemize kazandırdığımız Uzman Çavuş Mustafa Sarı ve Şehit Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş parkları hem mahalle sakinlerimiz hem de ilçemiz için hayırlı uğurlu olsun."