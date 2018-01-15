Şehitlerin fotoğrafları FETÖ’nün eski okullarında sergileniyor

"15 Temmuz Şehitleri Anaokulu", "15 Temmuz Şehitleri İlkokulu" ve "15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu"nun bir arada olduğu kampüsteki okulların binaları şehitlerin posterleriyle donatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, fotoğrafların, öğrencilere darbe girişimini en iyi şekilde anlatmak ve bu tip girişimlerin bir daha tekerrür etmemesi için çocukları şuurlandırmak amacıyla asıldığını belirterek, darbe girişiminden büyük dersler çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerden Zeynep Meringin, 15 Temmuz Şehitleri ismini taşıyan okulda okumaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Onları görünce hiç unutmayacağız.” şeklinde konuştu.

İlkokul öğrencisi Zişan Gürkan Seven de “Okulumu çok seviyorum. Üstünde şehitlerin fotoğrafları var. Güzel bir okul. Onları gördüğümde çok mutlu oluyorum. Polis elbisemi de giydim göreve hazırım.” dedi.

Kaynak: AA