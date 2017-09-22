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Şehitlerimizi uğurladık

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere Çobanpınar bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Halim Ünal, memleketi Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehitlerimizi uğurladık

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen şehit olan Ünal'ın cenazesi, askeri uçakla Konya'ya getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helikopterle Akşehir ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı.

Ardından Tuzlukçu Merkez Mezarlığı'na getirilen cenaze, İl Müftü Yardımcısı Muharrem Biçer tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Özcengiz toprağa verildi

Hakkari'de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz’in cenazesi de memleketi Konya'nın Akören ilçesinde toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Vali Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Etiketler: Hakkari, şehit
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