Şehitlere hakaret eden 2 kişiye terör gözaltısı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, sosyal medya hesaplarından şehitlere hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ile İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Arena yakını ve Maçka Parkı'nda gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olanlara hakaret ettiği belirtilen O.G. ile terör propagandası yapan İ.G'nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan iki zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.