Şehitler Müzesi 15 Temmuz'da açılacak

15 Temmuz 2016, bir grup hain darbe girişiminde bulundu. 250 kişiyi şehit etti. 2 binden fazla kişi de yaralandı. Darbe girişimi Türk milletinin cesareti güvenlik güçlerinin müdahalesi ile önlendi. Hainler bir bir toplandı. Şehitler Köprüsü'nün çıkışına 15 Temmuz Şehitler Anıtı yapıldı. Darbe girişiminin birinci yılında da anıt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Şimdi o anıtın yanıbaşına 15 Temmuz Şehitler Müzesi yapılıyor. Çalışmalar 13 Martta başladı. Müze inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Müzede darbe girişimi gecesi gösterilen destansı direniş tüm yönleriyle anlatılacak. 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak. 15 Temmuz'u yansıtan çeşitli objeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinin bir yansıması, o gün yaşanan olayların yer aldığı görüntüler, tankın ezdiği bir araç yer alacak.

Bin 500 metrekarelik alana inşa edilen müzenin 15 Temmuz'da bir bölümünün Ağustos ayında da tamamının açılması planlanıyor.

Müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ve sömürgecilik tarihi ile ilgili bilgilendirme yapılacak.

Müzenin yanına 180 metrekarelik küçük bir mescit ile ön tarafa yeni Trafik Denetleme Şube binası inşa ediliyor. Yeni Trafik Denetleme Müdürlüğü binası ile tüm İstanbul trafiği görüntülü olarak izlenecek.

Kaynak: TRT Haber