Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin birinci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 12.00'den itibaren trafiğe kapatıldı.

Akşam başlayacak etkinlikler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde hazırlıklar devam ediyor. Köprü, 12.00'den itibaren iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı, etkinlikler sona erene kadar da trafiğe açılmayacak.

15 Temmuz gecesi köprüde şehit olan vatandaşlar anısına inşa edilen Şehitler Anıtının karşısına dev bir platform kuruldu. Platformun tam karşısına ise basın mensupları için bir yer ayrıldı. Alanda çok sayıda ambulans bekletilirken, sağlık kabini, mescit çadırları ve dinlenme alanları da yapıldı.

Geniş güvenlik önlemin alındığı alana vatandaşlar gelmeye başladı.

Vatandaşlar, güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra alana alınıyor. AA