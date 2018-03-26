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Şehitler Köprüsü davasında sanık yakınının cüzdanından mermi çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının görüldüğü Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'na girmek isteyen bir sanık yakınının cüzdanında mermi ele geçirildi.

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Şehitler Köprüsü davasında sanık yakınının cüzdanından mermi çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da olduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davanın görüldüğü salona girmek isteyen bir sanık yakınının üzerinde mermi bulundu.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmada müştekilerin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Öte yandan duruşmayı izlemek isteyen müşteki ve sanık yakınları da arama noktasından geçtikten sonra salona alınıyor.

Güvenlik görevlileri, duruşmanın yapıldığı binanın girişinde bulunan arama noktasından geçen sanık yakını 20 yaşındaki M.A.'nın cüzdanında mermi olduğunu fark etti. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen M.A., güvenlik noktasına götürülerek hakkında tutanak tutuldu.

Üzerindeki merminin "MKE 9 mm" olduğu belirlenen M.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, darbe girişimi, darbe
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