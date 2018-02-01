'Şehitler Köprüsü Davası'nda ifade veren eski binbaşıya sanıklardan tepki

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davaya devam ediliyor.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık eski binbaşı Ahmet Taştan'ın çapraz sorgusu yapıldı.

15 Temmuz gazisi Safiye Bayat, 18 aydır bugünü beklediğini, kendisine o gün müdahale eden Taştan ile birebir karşı karşıya kaldığını ve hemen yanı başında ateş açtığını söyledi.

Taştan'ın, 6 saat boyunca avukat gibi savunma yaptığını, kendisine isnat edilen suçlamalara yanıt vermediğini söyleyen Bayat, sanığa, "Tanktan kim ateş etti?" sorusunu yöneltti. Sanık Taştan, bu soruyu yanıtlamak istemediğini belirtti.

Bayat'ın "Beni tartaklaman, hırpalaman neyin neticesi?" sorusu üzerine Taştan, böyle bir olayın yaşanmadığını iddia etti.

Müşteki Bayat'ın, "Allah'a çok şükür yalan söylediğini biliyoruz. MOBESE görüntüleri mevcut. Askerlere yönelik 'İşte sizi anneniz bugün için doğurdu' dedin. Okuduğun metinde kimsenin zararına bir şey yapmadığını söylüyorsun. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?" ifadelerine Taştan, "Sorunuzu anlamadım." diye karşılık verdi.

Bayat'ın, "Hatice Kübra Çiftçi'nin başkası tarafından vurulmuş olabileceğini söyledin. O kadına bir anda ateş açtılar, yere seken kurşunlar göğsüne geldi. Göğsünden vurulan birinin arkadan vurulma ihtimali var mı?" sorusuna Taştan, "Kimin vur emri verdiğini bilmiyorum" yanıtını verdi.

Safiye Bayat'ın "Sol bileğimi bükerek telefonumu attın. Sol bileğim hala sakat. Bu anı hatırlıyor musun?" sorusu üzerine Taştan, "Siz yanlış hatırlıyorsunuz. Öyle bir şey olmadı." dedi.

Sanık Taştan, müşteki Bayat'a yapılan müdahalelerin görüntüleri olmasına rağmen hiçbir şeyi hatırlamadığını söyledi.

Davada sanık olan bir erin, "O gece hiçbir şeyi hatırlamıyorsun. Hiçbir soruya cevap vermiyorsun. Sen o gece köprüdemiydin?" sorusunu yöneltmesi üzerine Taştan, "Cevap vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Bazı erler, sorularına "Cevap vermeyeceğim", "Hatırlamıyorum", "Öyle bir şey olmadı" şeklinde yanıtlar veren Taştan'a, tepki gösterdi.

Taştan'ın çapraz sorgusunun ardından 143 sanığının savunması tamamlanmış oldu.

Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, Şehitler Köprüsü'nde olay günü çekilen bir görüntüyü duruşma salonunda izletti. Köprüde araç içerisinde çekilen görüntüde, bir askerin ''Sıkıyönetim var. Evinizde gidin. Ordu el koydu. Tayyip yok. Güneşli günler bizi bekliyor'' yönündeki konuşmaları salonda dinletildi.

Başkan Akıncı, sanıklara bu konuşmayı yapan kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Sanıklardan konuşmayı yapan kişiyi tanıdığını belirten olmadı.

Darbeci sanıklar "FETÖ'nün ankesörlü telefon" soruşturmasında

Müşteki avukatları tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Taleplerle ilgili görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesinin bulunması, atılı suçlamaların katalog suçlardan olması ve adli kontrol tedbirleri yetersiz kalacağından tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Savcı, sanıklar Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ''ankesörlü telefon görüşmelerine" ilişkin bir soruşturma başlatıldığını bildirdi. Savcı, gizliliğine zarar vermeden bu soruşturmayla ilgili bilgi ve belgelerin istenilmesini talep etti.

Mahkeme, duruşmaya ara verdi.

Kaynak: AA

