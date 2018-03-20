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Şehitler için lokum dağıtmak isteyen öğrencilere saldırı

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit olan 46 asker için lokum dağıtmak isteyen öğrenciler, saldırıya uğradı.

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Şehitler için lokum dağıtmak isteyen öğrencilere saldırı

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 46 asker için lokum dağıtmak istedi. Stant açan öğrencilere başka bir grup tepki gösterdi.

Lokum dağıtmak isteyen öğrenciler fiziki ve sözlü saldırıya uğradı. Şehit askerler için lokum dağıtmak isteyen öğrencilere saldıran grubun, "İşgalin katliamın lokumu olmaz", "Kürdistan faşizme mezar olacak" ve "Okulumuzda ÖSO'cu istemiyoruz" pankartları açtığı görüldü.

Üniversite yönetimi soruşturma başlattı

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan saldırının ardından üniversite yönetimi harekete geçerek, sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlattı. Açıklamada terörün hiçbir çeşidine müsamaha gösterilmediği, Türk milletinin hassasiyetlerinin paylaşıldığı da vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, saldırı, öğrenci, lokum, Boğaziçi Üniversitesi
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