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Buradasınız : » » Şehit yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal, Ankara'da toprağa verildi.

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Şehit yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Erdal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

33 yaşındaki şehit Erdal için cenaze namazı kılındı. Namazın sonrasında şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda top arabasına alındı.

Top arabasının arkasından yürüyen şehidin annesi ve eşine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman, cenaze töreninde aileye taziyelerini iletti.

Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın cenazesi daha sonra Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verildi. 

Etiketler: şırnak, şehit yüzbaşı, mustafa erdal, cenaze töreni
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