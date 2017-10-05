Şehit Yüzbaşı Erdal'ın ismi ölümsüzleşti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın adı, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Şırnak-Cizre Karayolu'nda yapımı süren tünele verilerek ölümsüzleştirildi.
Aynı güzergahtaki başka bir tünele ise Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page'nin ismi verildi.
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Jandarma Yüzbaşı Erdal ile güvenlik korucusu Page şehit düşmüştü.
Başbakan Yıldırım, Erdal'ın isminin şehit düştüğü bölgede yapımı devam eden tünele verilmesini istemişti.