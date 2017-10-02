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Şehit Yüzbaşı Erdal için tören düzenlendi

Şırnak'ta, terör saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page için tören düzenlendi.

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Şehit Yüzbaşı Erdal için tören düzenlendi

Şırnak'ta, terör saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şırnak ile Cizre arasında yapımı devam eden tünel ve yolun güvenliğini sağlayan üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Olayda, Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page şehit oldu.

Şehitler için Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören yapıldı.

Törene; şehitlerin yakınları, silah arkadaşları ile askerî ve mülkî erkan katıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal için, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Şehit korucu Dündar Page'nin naaşı ise, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Yakacık köyünde toprağa verilecek. 

Etiketler: şırnak, şehit yüzbaşı, mustafa erdal, dündar page
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